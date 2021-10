Paco Jémez recibe una oferta para volver a entrenar

Fútbol

El técnico de 51 años lleva sin equipo desde que finalizase su contrato con el Rayo Vallecano. Si bien recientemente estuvo en conversaciones para convertirse en el seleccionador de Guatemala, ahora parece que Paco Jémez está cerca de recalar en la MLS de la mano del Chicago Fire.

Según Calciomercato, el canario es el favorito para tomar las riendas del equipo estadounidense tras la destitución de Raphael Wicky. Cabe señalar que Paco Jémez ya tuvo la ocasión de dirigir al otro lado del charco de la mano del Cruz Azul mexicano, donde estuvo entre 2017 y 2018.

Paco Jémez se ofreció a varios equipos españoles

Real Zaragoza, Deportivo y Córdoba son algunos de los equipos a los que se ha ofrecido públicamente durante su año sabático. Con el primero de ellos, Paco Jémez confesó que había estado en contacto: “Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”.

Respecto al Deportivo, Paco Jémez se limitó a decir: “Si tú me dices ven, lo dejo todo”. Por su parte, sobre el Córdoba señaló: “Tiene que haber una tercera etapa con el Córdoba”.