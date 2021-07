Paco Jémez, en conversaciones avanzadas para ser seleccionador

Deportes

El técnico canario, sin equipo desde que concluyera su segunda etapa en el Rayo Vallecano, podría embarcarse en un proyecto a largo plazo. Y es que Guatemala quiere convertir a Paco Jémez en su nuevo seleccionador con el objetivo de llevar al país al Mundial de 2026.

Sgún la Cadena SER, las conversaciones entre Paco Jémez y la Federación de Guatemala están muy a avanzadas. El contrato de seleccionador tendría una duración mínima de cuatro años y permitiría al canario viajar junto a todo su cuerpo técnico. Además, otros dos técnicos españoles de su confianza se harían cargo de la Selección Sub-20 y Sub-17 de Guatemala. Por todo ello, según el entorno de Paco Jémez, el técnico considera que se trata de un reto bonito y apasionante, aunque complicado.

Paco Jémez se ofreció a varios equipos antes de contemplar la opción de ser seleccionador

Real Zaragoza, Deportivo y Córdoba son algunos de los equipos a los que se ha ofrecido públicamente durante su año sabático. Con el primero de ellos, Paco Jémez confesó que había estado en contacto: “Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”.

Respecto al Deportivo, Paco Jémez se limitó a decir: “Si tú me dices ven, lo dejo todo”. Por su parte, sobre el Córdoba señaló: “Tiene que haber una tercera etapa con el Córdoba. Por mi parte no va a faltar el interés. Ahora mismo el Córdoba ha hecho una gran adquisición con Pablo Alfaro. Creo que han dado en el clavo pase lo que pase con los resultados porque creo que se han llevado a una persona muy capacitada y que va a encajar muy bien en la fisionomía del club. Ojalá consiga el ascenso con el Córdoba, pero como el futuro es muy largo, por supuesto que me veo sentado nuevamente en el banquillo del Córdoba sin duda alguna. No sé cuando, pero tengo claro que pasará. No me importa en la categoría en la que esté”.