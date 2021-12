Manolo Jiménez es el favorito para convertirse en el nuevo seleccionador de Grecia

Fútbol

El que fuera entrenador de Sevilla, Real Zaragoza y Las Palmas ha entrenado hasta en cuatro ocasiones al AEK de Atenas. Con el cuadro heleno conquistó una Copa y una Liga, lo que convierte a Manolo Jiménez como el gran favorito para convertirse en el nuevo entrenador de Grecia.

Noticias relacionadas Televisión. Piqué pone de ejemplo a Amancio Ortega para criticar a los españoles

Tras la salida de Van’t Ship también ha sonado Gatusso como su posible recambio. No obstante la prensa helena afirma que Manolo Jiménez es el mejor posicionado para tomar las riendas de la selección de Grecia.

Actualmente Manolo Jiménez entrena en Grecia al AEK de Atenas. Anteriormente probó fortuna en el Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos. También en su día dirigió al Al-Rayyan catarí, con el que conquistó la liga.

Además de Manolo Jiménez, Paco Jémez ha sido relacionado con una selección

Allá por el mes de julio, la Federación de Guatemala mantuvo conversaciones con Paco Jémez para que se hiciera cargo de su selección. El canario consideraba en reto bonito y apasionante, aunque complicado, llevar al país al Mundial de 2026. Aún así ambas partes no lograron alcanzar un acuerdo. ¿Conseguirá la Federación de Grecia alcanzarlo con Manolo Jiménez?

En el caso de Paco Jémez, también estuvo en contacto con el Real Zaragoza, otra operación que no se fraguó. “Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”, reconoció.