El Palmeiras se interpone en la renovación de Fernando con el Sevilla

Fútbol

El centrocampista de 34 años es indiscutible para Julen Lopetegui. Consciente de ello, Monchi ya trabaja para renovar a un Fernando Reges que termina contrato con el Sevilla a final de temporada y que, por tanto, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. De no alcanzar un acuerdo al respecto antes de que termine 2021, el Palmeiras será uno de los equipos que presente una propuesta por el brasileño.

Noticias relacionadas Televisión. Juanma Castaño y Miki Nadal desvelan una absurda cláusula de su contrato con MasterChef

La postura del Sevilla que podría llevar a Fernando al Palmeiras

Habrá que ver, por tanto, si Fernando Reges ve con buenos ojos regresar a Brasil. En principio el centrocampista parece dispuesto a renovar con el Sevilla, aunque no por una temporada como le ha ofrecido el equipo andaluz sino por dos. De no alcanzar un acuerdo, Fernando Reges escuchará tanto al Palmeiras como a otros clubes. Sin ir más lejos, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el pasado verano Ronald Koeman solicitó al Barcelona su fichaje. No obstante, el conjunto azulgrana consideró que ya tenía suficientes futbolistas en su demarcación.

Arthur Melo, posible fichaje del Sevilla en el mercado invernal

El que está corto de efectivos es el Sevilla que, renueve o no a Fernando Reges, busca a un nuevo centrocampista. Precisamente un ex del Barcelona como Arthur Melo podría incorporarse a su plantilla en calidad de cedido en el mercado invernal. ¿Llevará esto a Fernando Reges a no renovar con el Sevilla para fichar por el Palmeiras o por cualquier otro equipo? ¿Moverá ficha por él el Barcelona?