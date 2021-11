El veterano futbolista del Sevilla al que Koeman quiso fichar para el Barcelona

FC Barcelona

Además de a Luuk de Jong, el técnico holandés le hubiera gustado reclutar a otro futbolista del Sevilla. Pese a tener 34 años, Ronald Koeman consideraba a Fernando Reges idóneo para el Barcelona, motivo por el que solicitó su fichaje.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que destaca que el brasileño entraba dentro de las posibilidades económicas del Barcelona. Y es que Fernando Reges termina contrato a final de temporada con el Sevilla, por lo que su fichaje habría resultado bastante asequible para el Barcelona.

Con su llegada, Koeman pretendía dosificar a Busquets y utilizar a Sergi Roberto únicamente como lateral. Finalmente el Barcelona optó por no lanzarse a por Fernando Reges. Sí lo hizo por Luuk de Jong, que fue la otra petición en el Sevilla de Ronald Koeman.

El Barcelona no irá a por Fernando aunque termine contrato con el Sevilla

Fernando Reges sigue rindiendo a un gran nivel en el equipo andaluz, aunque no será una opción para el Barcelona pese a quedar libre a final de temporada. Según el citado medio, Xavi Hernández no considera prioritaria la llegada de un futbolista en su demarcación. El Sevilla, por su parte, si busca un recambio para dosificar a Fernando Reges. No obstante, el club está trabajando en su renovación para evitar que sea libre para negociar con otros equipos a partir de enero.

Sebastián Córdova podría ser el primer fichaje del Sevilla en el mercado invernal

El equipo andaluz habría dado pasos más que decisivos para hacerse con uno de los grandes talentos del fútbol mexicano. Fichar a Sebastián Córdova le costaría al Sevilla unos 13 millones de euros y algunos medios ya dan por hecho el fichaje de este centrocampista de 24 años.