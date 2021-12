La Real Sociedad pone precio a Januzaj ante el interés del Barcelona

FC Barcelona

Aunque el conjunto azulgrana podría hacerse a coste cero con el atacante de 26 años si espera a que su contrato expire el próximo verano, no quiere que sea tentado por otros clubes a partir de enero, fecha en la que será libre para negociar con otros equipos si no renueva con la Real Sociedad. Es por ello por lo que, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Barcelona podría presentar una oferta por Adnan Januzaj en el mercado invernal.

Desveladas las intenciones del equipo catalán, se ha filtrado el precio por el que la Real Sociedad estaría dispuesto a vender al belga. El cuadro txuri-urdin exigirá, al menos, 15 millones de euros por Adnan Januzaj; una cifra baja si se tiene en cuenta que su cláusula es de 60, pero elevada considerando que quedará libre al final del presente curso.

Para el Barcelona, por su parte, se trata de una cifra prohibitiva, por lo que esperará al próximo verano para hacerse con Adnan Januzaj si la Real Sociedad no rebaja sus pretensiones por el belga. No parece que vaya a ser así si se tiene en cuenta que en estos momentos es indiscutible para Imanol Alguacil. “Cuando no ha jugado es porque no se lo ha merecido, ahora que juega es porque se lo merece. Está entrenando como nunca. Ojalá le dé continuidad”, reconocía recientemente el técnico del conjunto donostiarra. “Ojalá pueda renovar, claro que me gustaría que siguiera, porque jugadores de su nivel hay pocos”, agregaba Imanol Alguacil ensalzando su trabajo.

La Real Sociedad no quiere vender a Adnan Januzaj al Barcelona

Cuestionado abiertamente por la posibilidad de que Adnan Januzaj recale en el Barcelona, Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, comentaba al respecto: “Tengo esperanza de que se quede aquí, de que se quede con nosotros”.