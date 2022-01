Kepa presenta a su nueva novia

El que fuera guardameta del Athletic, ahora en las filas del Chelsea, ha iniciado una relación con Andrea Martínez, Miss Universo España 2020. Para presentar a su nueva novia, Kepa Arrizabalaga ha usado sus redes sociales.

“Sobre nosotros”, se puede leer en la publicación. Kepa Arrizabalaga ha disputado esta temporada 11 partidos con el Chelsea. Pese a que el cuadro londinense pagó en su día 80 millones de euros por él, su protagonismo se ha ido reduciendo. Tanto es así que Kepa Arrizabalaga ha perdido su sitio en la Selección. Por suerte el amor le sonría y así lo refleja su relación con Andrea Martínez.

Miss Universo España 2020 tiene 29 años, dos más que Kepa Arrizabalaga, es natural de León, estudió Administración y Dirección de empresas y gestiona temas de Marketing Digital y redes sociales en GNV.

La Lazio ha intentado llevarse a Kepa del Chelsea

Mauricio Sarri, que ya tuvo a sus órdenes a Kepa Arrizabalaga en el Chelsea, ha estado interesado en llevarse al guardameta de 27 años a la Lazio. La intención de la escuadra romana era hacerse con sus servicios en calidad de cedido para que compitiese con Pepe Reina, de 39 años. No obstante, el Chelsea no ha accedido a desprenderse de Kepa Arrizabalaga a préstamo si bien no descarta hacerlo en el futuro siempre y cuando sea como traspasado y pueda recuperar parte de los 80 millones de euros que pagó por él al Athletic. Actualmente Tuchel parece tener preferencia por Edouard Mendy.