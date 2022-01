El Real Mallorca se convierte en una opción para Ander Capa

Pese a que la llegada de José Luis Mendilibar al Alavés parecía indicar que el lateral de 29 años terminaría recalando en Mendizorroza, el club albiazul terminó decantándose por Nahuel Tenaglia. Ahora el equipo que estaría dispuesto a sacar a Ander Capa del Athletic es el Real Mallorca, aunque no es la única opción que maneja para cubrir la marcha de Joan Sastre.

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el cuadro bermellón negociará con el PSG para acoger en sus filas, en calidad de cedido, a Colin Dagba. De no alcanzar un acuerdo, el Real Mallorca buscará hacer lo propio con el Athletic por Ander Capa.

El Athletic y Marcelino, dispuestos a facilitar la llegada de Ander Capa al Real Mallorca

El ex del Eibar termina contrato a final de temporada y el conjunto vasco no le ha ofrecido renovar, por lo que el club prefiere hacer caja por él en el mercado invernal. Marcelino García Toral tampoco será un obstáculo para la salida de Ander Capa del Athletic, es más, empujó públicamente tanto a éste como a Peru Nolaskoain a salir del equipo en enero. Este último ya ha recalado en la Amorebieta en calidad de cedido. “En ningún caso seré un obstáculo. A cualquier futbolista que no esté jugando y que quiera cambiar su situación no seré yo quien le tenga a disgusto”, fueron las palabras de Marcelino García Toral.

Sobre Ander Capa, agregó que tiene “una relación cordial como con cualquier otro futbolista” y que comprende que “su situación para él es difícil”. “Lo entiendo, pero en fútbol es así. Lo entiendo, pero me ciño a mi responsabilidad. Si el club considera que es lo mejor para todas las partes, dejaré actuar”, finalizó.