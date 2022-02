Arremete contra Bordalás y le acusa de haber tratado de impedir que fichase por el Getafe

Como suele ser habitual, pese a los buenos resultados que cosechó el Getafe durante su estancia en el banquillo, el paso por el Coliseum del técnico alicantino no contentó a todos los jugadores. Uno de ellos fue Darío Poveda. El delantero, que actualmente juega en el Huesca en calidad de cedido, no ha dudado en criticar a José Bordalás, ahora entrenador del Valencia, en la última entrevista que ha concedido.

Cuestionado en Hora Azulona por su experiencia juntos, el atacante señalaba: “Sinceramente y hablando claro, para mí no fue nada bueno. Mi fichaje por el Getafe es por el presidente y el director deportivo, no es ni mucho menos por Bordalás. Él estaba totalmente en contra e incluso hizo muchas cosas para que yo no fichara por el Getafe. Encima llego lesionado de gravedad, fuera de forma evidentemente, llevaba mucho tiempo parado y no me sentí bien tratado Me sentí apartado. Esa misma Navidad yo me quería marchar del club”.

“Desde Navidad a final de temporada me apareció el dolor en el menisco. Me dolía muchísimo, me tuve que infiltrar varias veces, entrenando callado. Veía que no tenía recompensa. Empecé a ir convocado, no tenía minutos decidí operarme porque tuve que pensar en mí”, añadía Darío Poveda sobre José Bordalás.

Sobre el conjunto che, el atacante ha delantero ha comentado: “Creo que es algo que está manteniendo al Valencia a las alturas de llegar arriba porque no sé cuánto aguantará ese equipo la verdad, me la juego a decir que no sé si no va a a llegar muy arriba. Al final vengo de compartir vestuario con el cuerpo técnico y no sé cuánto tiempo puede durar un buen ambiente”. ¿Responderá José Bordalás a este ataque de Darío Poveda en los próximos días?