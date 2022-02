El Levante quiere llevarse a uno de los pilares del Celta de Vigo

Felipe Miñambres, director deportivo del Celta de Vigo desde 2016, club al que llegó procedente del Rayo Vallecano, termina contrato a final de temporada. Esto es algo que quiere aprovechar el Levante para hacerse con sus servicios.

Cerrado el mercado invernal, el cuadro granota quiere comenzar cuanto antes la planificación del siguiente curso. Es por ello por lo que, según la Cadena SER, el Levante quiere que Felipe Miñambres se desvincule cuanto antes del Celta de Vigo para desembarcar de inmediato en Orriols. Manolo Salvador y David Navarro fueron destituidos el pasado 30 de noviembre junto al entrenador Javier Pereira. Desde entonces en Levante no tiene director deportivo.

Felipe Miñambres podría llegar al Levante y Quico Catalán dejar el club

Quico Catalán, presidente del Levante, ofreció una rueda de prensa el pasado mes de enero para comunicar que se someterá a un “examen del levantinismo” al final de la temporada, aunque no quiso precisar cómo será esa votación y ni si será vinculante para su continuidad.

“Dentro de cuatro días cumpliré doce años como presidente del Levante y lo haré orgulloso y responsabilizado. En todos estos doce años y este no es un momento fácil. He aprendido una cosa, para conseguir los objetivos. Quiero lanzar el mensaje para estar juntos para luchar por el objetivo. Lo pido como aficionado y que ayer sintió lo mismo que cualquier hincha. Impotencia, rabia y tristeza. Anoche tomé una decisión y se la he trasladado al consejo y al presidente de la Fundación. No estoy dispuesto a tirar la toalla, pero entiendo necesario que pase lo que pase cuando termine la temporada me someteré a un examen ante el levantinismo y pondré mi cargo a disposición del máximo accionista”, señaló entonces.