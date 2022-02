Un jugador del Cádiz sorprende ofreciéndose al Valencia

José Bordalás pidió un centrocampista de corte defensivo en el mercado invernal y aunque el conjunto che sondeó a Jens Jonsson, terminó haciéndose con Ilaix Moriba en calidad de cedido. El danés, que termina contrato con el Cádiz a final de temporada, aunque éste se podría extender en función de su rendimiento, habló del Valencia en una entrevista que ha concedido en su país.

Jens Jonsson no esconde que para él recalar en el club de Mestalla sería “un paso natural”. “”Me lo tomaré como una palmadita en la espalda. Estoy contento y orgulloso de que el Valencia esté interesado , esto demuestra que lo que estoy haciendo en el Cádiz no es todo negro. Es un club enorme y un paso natural hacia arriba”, señaló el futbolista de 29 años.

La llegada de Jens Jonsson al Valencia estaría en manos del Cádiz

Sobre su futuro, Jens Jonsson añadió: “Me gustaría seguir en España”. El centrocampista recaló a coste cero en el Cádiz en el año 2000 y ha disputado un total de 57 encuentros, 20 de ellos esta temporada. Jens Jonsson es del agrado de José Bordalás y el Valencia no dudará en lanzarse a por él si no juega el número de partidos estipulado para que su contrato se extienda por una campaña. Igualmente, el conjunto che tendrá facilidad para hacerse con el danés si el Cádiz no logra mantener la categoría.

Cabe señalar que el Valencia no tiene opción de compra ni por Ilaix Moriba ni por Bryan Gil, aunque tratará de extender la cesión de este último ante el gran rendimiento que ha demostrado.