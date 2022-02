Arambarri reconoce que Bordalás le llamó en enero para sacarle del Getafe

Al igual que hiciera el pasado verano, el técnico alicantino ha intentado reclutar para el Valencia al centrocampista de 26 años este mes de enero. Sin embargo, Mauro Arambarri ha declinado la propuesta de José Bordalás por continuar en el Getafe.

“Él me ha llamado en enero pero yo estoy con la mente aquí en Getafe y es un tema de clubes y ahí ya no me meto. Pero mi relación es buena porque yo de mi parte he dado también lo que él pedía de un jugador”, ha dicho Mauro Arambarri sobre José Bordalás en la Cadena COPE.

Bordalás quiere llevar a Arambarri al Valenciana

José Bordalás hablaba así del futbolista uruguayo en verano: “Mauro Arambarri s un jugador muy atractivo para el Valencia. Ojalá pudiéramos tenerle. Es una de las posibilidades que hay”.

Incluso, llegó a pronunciarse al respecto Ángel Torres, presidente del Getafe. “Sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera al Valencia con él, pero no sé si el Valencia podrá hacer frente a una operación así. Tiene muchas novias”, comentó.

El Valencia ha fichado a Ilaix Moriba en lugar de a Arambarri

Ante la insistencia de José Bordalás, el conjunto che ha incorporado a un nuevo centrocampista de corte defensivo a su plantilla. Se trata de Ilaix Moriba. El ex del Barcelona ha recalado en el Valencia en calidad de cedido procedente del Leipzig, club al que deberá volver en verano. ¿Volverá entonces el club de Mestalla a la carga por Mauro Arambarri?