Graban el escalofriante aterrizaje de emergencia del Manchester City

El equipo que dirige Pep Guardiola se impuso 0-5 al Sporting de Portugal encarrilando así su pase a cuartos de final de la Champions League. Pese a la alegría, los jugadores del Manchester City vivieron un momento aterrador en el avión, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Liverpool.

En principio estaba previsto que el avión aterrizase en Manchester, pero las condiciones climatológicas obligaron a que lo hiciera a 500 kilómetros del lugar en el que estaba previsto. Una grabación muestra como los pilotos tuvieron que maniobrar para evadir los fuertes vientos de hasta 40 nudos.

El mensaje del Manchester City tras su aterrizaje de emergencia

“Podemos confirmar que el avión que transportaba al primer equipo a casa desde Lisboa aterrizó sin problemas en Liverpool, después de que los fuertes vientos forzaran un desvío de Manchester”, confirmó la cuenta del City sin ofrecer más información al respecto.

Por su parte, el Aeropuerto John Lennon de Liverpool escribía: “Es genial dar la bienvenida al Manchester City a la capital del fútbol de Inglaterra esta tarde, después de que su vuelo se desviara de su aeropuerto de origen debido a los fuertes vientos”.

La victoria del Manchester City

No hay equipo en Inglaterra que marque más y reciba menos que el Manchester City. Ni hay equipo en el mundo que ansíe más la Orejona que ellos. Si esta combinación se junta da como resultado uno de los conjuntos más sólidos y favorito absoluto para estar en la final de San Petersburgo.

En 45 minutos, el Manchester City demostró por qué está hecho para desafíos superiores. A priori, su superioridad era aplastante antes del partido, pero es que cuando la pelota echó a rodar, esta fue aún mayor. Mientras en París, PSG y Real Madrid jugaban una primera parte lenta, aburrida y débil, en Lisboa al Sporting le caía un torrente de fútbol difícil de digerir. Un 0-4 al descanso motivado por un Bernardo Silva magistral.

“Es el jugador perfecto”, apuntó Guardiola tras el encuentro, ahondando en su cariño al portugués, al que ya definió como el mejor jugador de la Premier, por encima de cualquier otro. Pero el Manchester City es mucho más que Bernardo. Es una máquina que no necesita delantero centro para ser el más goleador de la Premier. A base de juntar talento y de los esquemas de Guardiola, el Manchester City iguala los 61 tantos del Liverpool en liga, pero los mejora con tan solo 14 tantos encajados. Con trece partidos aún por jugarse, el Manchester City tiene en su mano otra Premier más, la que sería la cuarta de Guardiola.

“No seré como Ferguson en el United”, subrayó antes del partido. Quizás no en lo temporal, porque no parece plausible que aguante 27 años, pero sí en el legado que puede dejar en la parte celeste de Mánchester.

Desde que llegó en 2016 ha firmado la etapa más gloriosa del equipo. Nadie había tenido a su disposición un equipo de tanta calidad, pero tan solo hace falta mirar a la otra zona de Mánchester para ver que dinero no es igual a éxito. Bajo su mandato, el City, además de las tres Premier, ha cosechado los cuatro títulos domésticos en una misma temporada, ha roto los récords de más goles en la liga, y de más victorias y más partidos seguidos sin perder seguidos.

Ha conseguido un dominio inédito en el campeonato inglés, donde el Liverpool ha necesitado elevar su nivel hasta niveles insospechados para poder disputarle una liga y ganarle otra. En cuanto falla un ápice, se queda fuera de la carrera. Ha llegado también la primera final de la Champions, para un equipo que tenía en las semifinales de 2016, con Manuel Pellegrini, su tope. La derrota dolió, pero no terminó con el trabajo de Guardiola, al que, desde Abu Dabi consideran el único capaz de poner la guinda al proyecto.

Tiene contrato hasta verano de 2023 y el objetivo es que para entonces haya caído la ‘Orejona’. De momento, meterse entre los ocho mejores del continente ya es una realidad.