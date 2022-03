La novia de Lautaro Martínez eclipsa su hat-trick ante la Salernitana

Como suele ser habitual, Agustina Gandolfo, novia de Lautaro Martínez, presenció el último partido del Inter de Milán en un palco VIP de San Siro. Desde allí pudo ver el hat-trick que anotó su pareja frente a la Salernitana.

La fotografía de la novia de Lautaro Martínez

La novia de Lautaro Martínez no dudó en compartir una fotografía en su palco y su espectacular figura generó casi tantos comentarios como la gesta de su pareja en las redes sociales.

La gran noche de Lautaro Martínez

El delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez aseguró que vive por el gol y que cuando no marca se va “triste” a casa, tras anotar un ‘hat-trick’ al Salernitana en la victoria del Inter (5-0) en la vigésima octava jornada de la Serie A.

Y eso que el partido no empezó del todo bien para el argentino. “Cuando he dado al larguero he dicho: ‘No va a ser mi día’. Pero luego mis compañeros han estado muy bien encontrando el espacio a mis movimientos y quiero agradecerle a todos la confianza que han tenido en mí este tiempo”, declaró a DAZN nada más terminar el encuentro.

El 'Toro' no marcaba en liga desde el pasado mes de diciembre, precisamente ante el Salernitana, y durante este tiempo ha recibido críticas de la prensa italiana, que le pedía que asumiera las responsabilidades ofensivas de un Inter en mala racha y que le necesitaba.

“Pesaba mucho. Vivo por el gol y para ayudar al equipo. Cuando no marco me voy triste a casa. Hoy todo lo contrario porque el Inter ha ganado y porque me he reencontrado con el gol, que era importante”, dijo.

“Las críticas son parte del juego. Cuando ganamos es todo fácil, cuando perdemos es cuando hay que demostrar que somos un equipo”, añadió el internacional argentino.

Lautaro Martínez celebró con rabia el primero de sus goles y se fue a abrazar a su técnico, el italiano Simone Inzaghi, al que le agradece su continua confianza: “Me da mucha confianza, se lo agradezco a él, al ‘staff’ y a mis compañeros, que son los que me han hecho marcar hoy los tres goles”.