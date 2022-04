Luis Suárez, en conversaciones con dos equipos

El ex del Barcelona, a sus 35 años, termina contrato con el Atlético de Madrid y, aunque se había hablado de su marcha a la MLS, podría seguir en el fútbol europeo. Besiktas y Fenerbahçe quieren que sea así y estarían en conversaciones con Luis Suárez.

Besiktas y Fenerbahçe quieren llevar a Luis Suárez a Turquía

Según AS, el entorno del delantero ha querido conocer de primera mano ambos proyectos y el esfuerzo económico que estaban dispuestos a hacer por él. Y es que Luis Suárez no vería con malos ojos probar fortuna en Turquía de la mano del Besiktas o del Fenerbahçe a la espera de la disputa del Mundial de Catar.

Finalizado el torneo continental, de cara a la temporada 2023-2024, el uruguayo podría poner rumbo a Estados Unidos o a Asía. “Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, decía Luis Suárez meses atrás.