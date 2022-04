Jefferson Lerma desmiente su acercamiento con el Valencia

El conjunto che busca un centrocampista de cara al siguiente curso y el nombre del ex del Levante ha sido uno de los muchos que ha sido relacionado con el club de Mestalla en las últimas semanas. Esto ha llevado a Jefferson Lerma a desmentir que haya tenido un acercamiento con el Valencia.

“Es totalmente falso, el acercamiento con el Valencia la verdad. Mi representante no ha tenido ninguna conversación con ellos, anteriormente sí hubo una opción, pero ahora lo que te diga es mentira. Trabajaremos y esperaremos a ver que pueda pasar en un futuro”, ha dicho el centrocampista de 27 años en Radio Caracol.

Jefferson Lerma y los otros centrocampista que han sido relacionado con el Valencia

Si Jefferson Lerma ha sido relacionado con el Valencia es porque termina contrato con el Bournemouth y su fichaje podría resultar bastante asequible. Más asequible todavía sería para el conjunto che hacerse con un Yan Eteki, que quedará libre al final del presente curso. Sin embargo, la prioridad para el Valencia, o al menos para José Bordalás, sigue siendo Mauro Arambarri, del Getafe.

El técnico alicantino solicitó su fichaje en verano y contactó personalmente con el uruguayo en enero tal y como éste último reconoció. “Él me ha llamado en enero pero yo estoy con la mente aquí en Getafe y es un tema de clubes y ahí ya no me meto. Pero mi relación es buena porque yo de mi parte he dado también lo que él pedía de un jugador”, decía Mauro Arambarri sobre José Bordalás.