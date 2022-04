El Real Madrid piensa en Raúl de Tomás para reforzar su delantera

El conjunto blanco sueña con fichar a Mbappé y a Haaland este verano. Sin embargo, la irrupción del Manchester City en la puja por éste último ha llevado al Real Madrid a pensar en Raúl de Tomás, del Espanyol, como alternativa.

Según el diario AS, el delantero de 27 años reúne las condiciones que busca el cuadro merengue y conoce el club. Raúl de Tomás tiene una cláusula de 70 millones de euros y contrato con el Espanyol hasta 2026. ¿Conseguirá el Real Madrid hacerse con sus servicios a un precio inferior?

Raúl de Tomás considera un acierto haberse ido del Real Madrid

El pasado mes de octubre, el atacante rememoró su salida del conjunto blanco. “Tuve la opción de quedarme cuando hablé con Julen Lopetegui, pero decidí no hacerlo porque sentía que no iba a ser partícipe de ese año, porque la pretemporada no fue buena para mí, no jugué casi nada, y yo necesito competir para sentirme bien, feliz, práctico, para que mi familia disfrute viéndome jugar a fútbol, y en el Madrid sentía que no era el sitio ni el momento. No quería estar ahí parado”, confesó Raúl de Tomás.

“Más que error, lo llamaría acierto. Si no hubiera ido al Benfica, hoy no estaría en el Espanyol. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay que ser agradecidos, y para estar ahora feliz tenía que suceder algo malo allí, aunque lo pasé muy mal. El Espanyol ha sido mi gran acierto, porque estoy muy feliz aquí, es como mi familia, me siento muy agradecido por la decisión en su día de Rufete, que me llamó, me fichó y apostó, y por arriesgarse a pagar una cifra tan alta. No sé lo que deparará el futuro, lo único que puedo decir es que me lo voy a dejar todo por el Espanyol. Soy del Espanyol ya y siempre lo seré, ya hasta que me muera. Lucharé por el club, por la afición y por todo el mundo que está dentro de este club”, añadió.