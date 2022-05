Josep Pedrerol explica por qué no presentará El Chiringuito

El periodista catalán es un trabajador nato que presenta tanto Jugones como El Chiringuito. De ahí que a todos les sorprendiese su ausencia en este último programa. Juanfe Sanz fue el encargado de conducir El Chiringuito y Josep Pedrerol no ha dudado en explicar por qué no lo presentó él a través de sus redes sociales.

“Había conseguido esquivarlo durante dos años pero hoy he dado positivo en la COVID-19. Estoy bien y sin síntomas. Ya os iré contando. Estos días toca ver desde casa a mis compis de ‘El Chiringuito’ y ‘Jugones’. ¡Cuidaos!”, escribía.

Ante la muestra de cariño de sus seguidores, Josep Pedrerol agregaba: “Gracias a todos por el cariño”.

Gracias a todos por el cariño 😉😉😉 https://t.co/o0ZSFG3Z1Z — Josep Pedrerol (@jpedrerol) May 11, 2022

No obstante, Juanfe Sanz ya había explicado en El Chiringuito su ausencia. “Josep Pedrerol no está sentado hoy aquí porque ha dado positivo en la COVID-19. Está bien, no tiene síntomas, todo ok. Este era el tuit de Josep. Ánimo, nos alegramos de que todo vaya bien y estés bien. En unos días, de nuevo, aquí a tope”, comentó.

Josep Pedrerol y Pipi Estrada, dos ausencias en El Chiringuito por motivos diferentes

Al que no se le ha visto últimamente en El Chiringuito es a Pipi Estrada pese a la amistad que le une a Josep Pedrerol. Por esto fue cuestionado por su nuevo jefe, Jorge Javier Vázquez, y es que el periodista ha vuelto a Sálvame. “Hay una pequeña diferencia, pero somos gente que nos podemos entender perfectamente”, respondió Pipi Estrada. Según El Confidencial: “Josep Pedrerol, no ve con buenos ojos la opción de que trabaje diariamente en televisión haciendo contenidos tan opuestos”.