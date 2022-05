Melody Santana, ex de Jesé, ataca al futbolista: “Donde no hay neuronas...”

Siete años después de que pusieran punto y final a su relación, fruto de la cual nacieron Jesé Jr. y Neizan, la exmujer del futbolista de Las Palmas ha vuelto a arremeter contra él. Si bien en ningún momento ha nombrado a Jesé Rodríguez, es un secreto a voces que el mensaje de Melody Santana iba dirigido a él.

“Qué triste, me das pena. Cuánta inmadurez en esa cabeza. El daño se lo haces a otros, no a mí. Te veré llorando viendo la metedura de pata que has hecho. La riqueza empieza por la mente y donde no hay neuronas no se puede. Te lo advertí un día, en esta vida todo pasa factura y contra mí NO vengas”, comenzaba diciendo la exmujer de Jesé.

“Melody no es mala. Melody se cansó de aguantar payasas y payasos de circo, porque eso es lo que es tu vida real. Un bendito circo y caos y los míos no van a pagar tus platos rotos, te lo aseguro... donde las dan, las toman... ACCIÓN”, añadía Melody Santana.

El último rifirrafe entre Jesé y Melody Santana

El que fuera delantero del Real Madrid acusó en 2020 a su exmujer de “ganarse bolsos o lujos sentada o poniendo el culo”. Melody Santana no dudó entonces de contestar así a Jesé: “Este señor hace alusión a que me gano la vida poniendo el culo o viviendo del cuento... Bueno, ten cuidado con las cosas que dices, porque igual tu actual pareja (la que ahora dices que es actual, vete a saber con cuantas estás) se podría molestar... Dado que bueno, si quieres nos remitimos todos a su perfil de Instagram a ver cómo se gana ella la vida. Porque ella sí que se ha ganado la vida poniéndote verde, y acosándote por redes. No yo”.

“Felicidades, por ganar dinero inclusive durmiendo, adminístralo, porque todos somos sabedores de que en el mercado invernal no te quisieron ni gratis en ningún equipo. No creo que estés en el mejor momento para alardear de lo que ganas. Has sido y eres un lastre en todos tus equipos. Porque un día te dijeron que ibas a ser el nuevo CR7, y aquí estás, que con suerte vas a la Unión Deportiva, y ya de paso nos dejas en ridículo a todos los canarios porque no le marcas ni al arcoíris. Me da exactamente igual, quien seas o hayas sido, lo que ganes o a quien le mendigas amistad, porque si echas vista atrás, de tus amigos de verdad no queda ni uno”, prosiguió.

“Cuando cumplas con tus hijos como el padre que se supone que debes ser, dejarás de saber de mí, pero mientras tanto...Querido, te respondo con educación y con un papel y un bolígrafo porque en mi casa no hay dinero, pero valores y educación me sobra. Si quieres te regalo un poco. Te veo en los juzgados”, concluyó Melody Santana.