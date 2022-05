El Sevilla negocia la venta de Diego Carlos al Aston Villa

El conjunto hispalense, que tiene intención de traspasar a Jules Koundé al Chelsea, podría vender también a su otro central titular. El Aston Villa está muy interesado en Diego Carlos y ya negocia con el Sevilla para hacerse con sus servicios.

Si bien el equipo andaluz ya rechazó por Jules Koundé una oferta del Manchester City hace dos veranos y otra del Chelsea el anterior, se negó a negociar por Diego Carlos con el Newcastle en enero. Ahora el Sevilla sí está dispuesto a facilitar la salida de ambos, que tienen la posibilidad de ver mejorados considerablemente sus sueldos.

Según MARCA, medio que ha desvelado los contactos entre el Aston Villa y el club de Nervión por Diego Carlos, el brasileño está como loco por firmar el gran contrato de su carrera.

Según se ha publicado, aunque la cláusula de Jules Koundé es de 90 millones de euros, éste podría recalar en el Chelsea por una cantidad cercana a los 70. Habrá que ver, por tanto, en cuanto está dispuesto a rebajar el Sevilla al West Ham el precio de Diego Carlos, que es de 75 millones.

El Sevilla, abierto a vender a Jules Koundé y a Diego Carlos

Aunque sin hablar abiertamente del francés, José Castro, presidente del Sevilla, comentaba recientemente: “A nadie escapa que en los últimos veranos no hemos vendido. Para poder soportar la ficha de este equipo se necesita vender. En enero, además de tener ofertas y no vender, trajimos a Tecatito y a Martial. Tendremos que cuadrar nuestras cuentas. Sabemos hacerlo bien y que cuando haya salidas vengan jugadores que nos vuelvan a dar rendimiento futuro y rendimiento económico. Siempre tenemos mejor plantilla que la anterior. ¿Por qué la próxima temporada no? Haremos cambios pero tendremos la mejor plantilla para buscar nuestros objetivos. Es normal que haya rumores e inquietudes, pero este presidente no permitirá que se hable de eso en el club”.