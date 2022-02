Martial explica su ‘no’ al Barcelona para jugar en el Sevilla

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, si el atacante de 26 años abandonaba el Manchester United en el mercado invernal, tal y como finalmente sucedió, su prioridad era recalar en el Sevilla y no en el Barcelona. El propio Anthony Martial ha confirmado esto y que también la Juventus intentó su fichaje.

“El Barcelona habló con mi agente, pero hablé con él y le dije: ‘Mi prioridad es el Sevilla’. Y cuando le digo algo a alguien, no lo cambio, cumplo mi palabra”, ha dicho el galo en Diario de Sevilla. “Es verdad, trató de ficharme la Juventus, pero el Sevilla era mejor para mí”, ha añadido Anthony Martial desvelando que no sólo dio calabazas al Barcelona.

Martial se ha bajado el sueldo para jugar en el Sevilla

El francés también ha sido preguntado por el dinero al que ha renunciado para recalar en el Sánchez Pizjuán: “Tanto el Sevilla como yo hemos hecho un esfuerzo para que yo pudiera venir. Tengo menos salario, pero también sé que pagar mi salario es un esfuerzo para el club. Así que ambos hemos hecho un esfuerzo. Pero sé que este esfuerzo será bueno para ambas partes”.

Martial y su nueva vida en Sevilla

Sobre cómo ha sido para él cambiar el Manchester United por el Sevilla, el atacante ha señalado: “No siento la presión. He jugado en el Manchester United desde hace casi 7 años y allí teníamos muchísima presión. Así que estoy acostumbrado. Sólo quiero ser feliz. Eso es todo. El Manchester United tiene muchísimos fans por todo el mundo. Pero aquí en la ciudad de Sevilla me siento como en una familia. Voy por la calle y están todos felices de saludarme, me piden una foto...”.

Anthony Martial también ha hablado de las diferencias entre la Premier y LaLiga: “La Premier League es más intensa. Y creo que en la Liga hay más posesión. Pero puedo jugar en ambos estilos. Me gusta jugar con posesión en espacios pequeños. Así que creo que eso será bueno para mí aquí”.