Desvelan la mareante oferta que presentará el Chelsea al Sevilla por Koundé

El central de 23 años es el elegido por el cuadro londinense para cubrir la baja de Antonio Rüdiger. Tras recibir calabazas del Sevilla por Jules Koundé el pasado verano, el Chelsea presentará una mareante oferta al conjunto hispalense.

Así lo asegura Daily Mail, que señala que el equipo inglés pondrá sobre la mesa 69,6 millones de euros para hacerse con el defensor. No obstante, el Chelsea no podrá presentar dicha oferta al Sevilla por Jules Koundé hasta que la escuadra sea adquirida por Todd Boehly y el Gobierno de Reino Unido levante las sanciones contra el club.

El Sevilla, dispuesto a vender a Jules Kundé al Chelsea

Aunque sin hablar abiertamente del francés, José Castro, presidente del club de Nervión, señalaba recientemente: “A nadie escapa que en los últimos veranos no hemos vendido. Para poder soportar la ficha de este equipo se necesita vender. En enero, además de tener ofertas y no vender, trajimos a Tecatito y a Martial. Tendremos que cuadrar nuestras cuentas. Sabemos hacerlo bien y que cuando haya salidas vengan jugadores que nos vuelvan a dar rendimiento futuro y rendimiento económico. Siempre tenemos mejor plantilla que la anterior. ¿Por qué la próxima temporada no? Haremos cambios pero tendremos la mejor plantilla para buscar nuestros objetivos. Es normal que haya rumores e inquietudes, pero este presidente no permitirá que se hable de eso en el club”.

La venta de Koundé al Chelsea permitiría al Sevilla fichar a Lucas Boyé

Tan pronto como el Sevilla venda a Jules Koundé al Chelsea, podría adquirir a Lucas Boyé en propiedad. El conjunto hispalense estaría muy cerca de hacerse con sus servicios previo pago al Elche de 19,5 millones de euros.