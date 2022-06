Cazorla se ofrece para jugar en España

El futbolista de 37 años quiere seguir en activo pese a que termina contrato con el Al-Sadd. Es por ello por lo que Santi Cazorla, ex de Málaga y Villarreal, no descarta regresar a España tal y como ha reconocido en la última entrevista que ha concedido.

“Finalizo contrato este mes, estoy a la espera a ver si me dicen algo. A ver qué opciones me salen. Todavía me veo bien, quiero seguir disfrutando y quiero ver qué me depara el futuro hasta el cuerpo me diga basta. A día de hoy me sigo encontrando bien”, señaló el asturiano al ser cuestionado al respecto en El Larguero.

“No me cierro puertas a volver a España, voy a ver qué me depara el futuro. A ver qué tengo encima de la mesa”, añadió Santi Cazorla.

Cazorla podría volver a España de la mano del Villarreal o de la del Oviedo

Cuestionado por su posible fichaje por el Real Oviedo, el centrocampista comentó: “No descarto nada de nada. Quiero seguir jugando al fútbol y siendo importante”.

También Santi Cazorla fue preguntado por su posible regreso al Villarreal, a lo que respondió: “Tengo cariño a todos los clubes donde he estado. Es un sitio especial: me crie cuando tenía 18 años, cuando tuve la lesión me abrieron las puertas es un club muy especial para mí. Este año han hecho una gran Champions. Me alegro mucho de que les vayan bien las cosas”.

Lo que está claro es que el futbolista no tiene previsto colgar las botas tras haberse recuperado de su lesión: “Es un capítulo cerrado por completo. Me estoy encontrando muy bien. Espero que me respeten las lesiones y seguir alargando mi carrera”.