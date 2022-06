La Real Sociedad sueña con fichar a Bryan Gil

El cuadro txuri-urdin busca relevo para Rafinha Alcántara, al que reclutó en el mercado invernal procedente del PSG en calidad de cedido, pero por el que no se reservó una opción de compra. En las mismas condiciones llegó Bryan Gil al Valencia desde el Tottenham, centrocampista en el que ahora piensa la Real Sociedad como recambio.

Y es que, el buen hacer del ex del Sevilla durante su préstamo, no parece suficiente para que Antonio Conte le haga de nuevo un hueco en su plantilla. El Tottenham no quiere que Bryan Gil vea frenada su progresión y vería con buenos ojos que recalase en la Real Sociedad si va a gozar de protagonismo.

El futbolista de 21 años ya estuvo cerca de recalar en el conjunto donostiarra el pasado mes de enero y ahora vería con buenos ojos dicha posibilidad según el diario AS. Y es que la Real Sociedad busca a un futbolista en la demarcación de Bryan Gil dado que no podrá contar con Mikel Oyarzabal durante el primer tramo del campeonato.

Szoboszlai, la alternativa de la Real Sociedad a Bryan Gil

Dominik Szoboszlai, extremo zurdo de 21 años por el que el Leipzig pagó 22 millones de euros al Salzburgo en 2021, es una de las alternativas que baraja la Real Sociedad a Bryan Gil. El húngaro ha anotado 10 goles y repartido 8 asistencias en los 45 partidos que ha disputado en el Leipzig esta temporada, unos registros que no han pasado desapercibidos para el conjunto donostiarra.