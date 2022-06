El PSG se suma al Liverpool a la puja por Danjuma

Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que el cuadro parisino pensaba en el atacante del Villarreal como recambio de Mbappé, no ha descartado su fichaje pese a su renovación. Y es que el PSG se plantea dar salida a Neymar para hacer frente al nuevo salario del francés. De salir el que fuera delantero del Barcelona, el conjunto galo se lanzaría a por Arnaut Danjuma.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que la ficha de Neymar es de 30 millones de euros, lo que complica su salida. Por su parte, fichar a Arnaut Danjuma al Villarreal le costaría al PSG 45 millones. Una ganga teniendo en cuenta que el futbolista de 25 años ha anotado 16 goles en su primera temporada en LaLiga Santander.

No es de extrañar que Arnaut Danjauma haya despertado interés en la Premier, donde le pretende el Liverpool tal y como él mismo ha reconocido. No obstante, aclaraba en Ziggo Sport Voetbal: “Nunca he tenido contactos con otros clubes ni nada parecido durante la temporada; siempre conozco la situación una vez acabado el campeonato”.

Además de PSG y Liverpool, el Manchester United quiere a Danjuma

Otro pretendiente de Arnaut Danjuma en la Premier League es el Manchester United. El conjunto inglés prepara 50 millones para llevarse a Pau Torres del Villarreal y podría presentar una oferta conjunta por él y por Danjuma cercana a los 100. De hacerse con éste último formaría un tridente de ensueño junto a Cristiano Ronaldo y a Sancho. ¿Se impondrá el Manchester United al PSG y al Liverpool en la puja por Arnaut Danjuma.