Sandra Díaz deja El Chiringuito

La que ha sido la voz de la audiencia desde la salida de Irene Junquera, deja el programa tras seis años. Así lo comunicó la propia Sandra Díaz en El Chiringuito cuando Josep Pedrerol solicitó su presencia.

“Me voy. Dejo El Chiringuito. Sentía que era el momento. Creo que la vida son etapas, y lo sentía así. Me ha costado muchísimo tomar la decisión. Ha sido muy dura pero, bueno, ya está tomada”, transmitía la periodista a los espectadores.

Sandra Díaz aprovechó la ocasión para dar las gracias a Josep Pedrerol: “Gracias Josep. Gracias por la oportunidad que me diste tan jovencita. He sido muy feliz, es la realidad. Me llevo mucha gente”.

“Has sido una compañera increíble. Hemos aprendido de ti en momentos de alegría, de tristeza... Ha habido de todo en seis años. Has realizado un papel importante como es ser la cara de los que nos ven. Eso es una responsabilidad”, contestaba, agradecido, el presentador y director de El Chiringuito.

“Ha sido precioso porque he recibido mucho cariño. Lo he notado”, concluía Sandra Díaz entre lágrimas.

💙 GRACIAS @Sandradiazarcas 🧡



Gracias por ser la voz de todos, por tu sonrisa, por tu alegría, por tu compañerismo.



🙌@elchiringuitotv siempre será tu casa🙌

Sandra Díaz, otra que dice adiós a El Chiringuito

Recientemente, Fermín Canas, Manolo Salvanés y Borja Velasco también decían adiós a El Chiringuito. “Aquí estamos. Nos vamos de casa”, revelaron a la audiencia al final del programa. “Tened mucha suerte. ¿Ha merecido la pena esto?”, quiso saber Josep Pedrerol. “Cada segundo, de verdad”, reconocía Manolo Salvanés agradecido a El Chiringuito. “Esta es vuestra casa. Mucha suerte a los tres”, añadió entonces Josep Pedrerol.