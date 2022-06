Piden a la Real Sociedad 17 millones por Nicolás de la Cruz

Hacerse con el centrocampista de 25 años implicará un importante esfuerzo para elc uadro txuri-urdin. Y es que el fichaje de Nicolás de la Cruz implica para la Real Sociedad una negociación a tres bandas ya que la mitad de sus derechos corresponden a River Plate y la otra mitad a River de Montevideo. Además, el interés del Fenerbahçe por el uruguayo encarece todavía más la operación.

River Plate, equipo en el que milita Nicolás de la Cruz, quiere percibir 8,5 millones de euros por el centrocampista, lo que implicaría para la Real Sociedad un desembolso de 17 millones de euros. ¿Estará dispuesto el conjunto vasco a realizar tal esfuerzo económico?

🔴 Nicolas de la Cruz entre #España y #Turquia. #RealSociedad - #Fenerbahce son al día de hoy los equipos. Una negociación en el entorno de los 17 millones de dólares. #River pretende 9 millones por el jugador y #Liverpool entre 8 y 10 millones. Gran negociación de confirmarse. pic.twitter.com/fxMhDiEPzl — Fabián Bertolini (@F_Bertolini) June 7, 2022

Cuestionado por su futuro, Nicolás de la Cruz señalaba: “Yo estoy muy bien en River. No tengo ansiedad por salir. Priorizo llegar bien al Mundial. Lo pongo en la balanza. Estoy avanzado con el tema de la renovación de contrato, nunca me iría libre de River Plate”.

“La decisión que tome va a ser un poco poniendo en la balanza eso. Mi contrato termina a fin de año pero estamos hablando para renovarlo. No he hablado nada con mi representante sobre las propuestas que haya”, añadió un Nicolás de la Cruz que no ha hablado con su agente sobre la Real Sociedad.

Luis Suárez podría frenar el fichaje de Nicolás de la Cruz por la Real Sociedad

Ambicioso, River Plate suspira por fichar a Luis Suárez. De hacerse con sus servicios, la Real Sociedad podría tener más complicado hacerse con Nicolás de la Cruz. “Me sorprendió cuando leí la noticia, ojalá se dé. Si Francéscoli lo llamó me parece perfecto. Le escribí ayer a Suárez cuando vi lo de la noticia. Me respondió hoy. No se que va a pasar. No me respondió lo que yo quería que me responda... Lo importante es que no me clavó el visto”, concluía.