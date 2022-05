Luis Suárez reconoce tener ofertas para seguir en España

El uruguayo se ha mostrado descontento por cómo gestionó el club su salida del Atlético de Madrid. Ahora, a sus 35 años, Luis Suárez busca un nuevo equipo y considera que debe seguir en el fútbol europeo, por lo que no descarta continuar en España, donde ha sido relacionado con el Sevilla.

“Uno dejó un legado muy grande en los equipos que dejó en España, pero me ha llegado alguna propuesta de equipos de acá y las estoy analizando. No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir”, aseguró en la SER.

Cuestionado sobre su futuro, Luis Suárez añadió: “Te juro que todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas y me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho, yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión. China. Catar, Arabia... aún no está en mi cabeza. Te ríes porque hay gente que te dice seria una oferta... pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá”.

A Luis Suárez le hubiera gustado seguir en el Atlético de Madrid

El uruguayo ha admitido que le hubiera gustado seguir en el Atlético de Madrid: “Me hubiera gustado seguir, estaba en un rol en el que no estaba acostumbrado pero lo acepté de buena manera”.

No obstante, ha dado un tirón de orejas al club por cómo gestionó su salida: “Me dijo Rafa Alique que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir. Y dije ‘bueno, alguien del club me ha dicho algo’... No hablé nada con el Cholo ni con Berta ni con Miguel Ángel. Me podían haber avisado antes”.