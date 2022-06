Isco se debate entre cuatro equipos

Aunque el centrocampista de 30 años ya se ha despedido del Real Madrid, con el que termina contrato el 30 de junio, dónde jugará la próxima temporada sigue siendo una incógnita. Isco Alarcón podría seguir en LaLiga Santander o bien de la mano del Betis o de la del Sevilla. También podría probar fortuna en el extranjero. La Roma de Jose Mourinho y el Galasaray serían sus otros dos pretendientes.

Isco Alarcón es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero y, según anunció el diario AS el pasado mes de abril, tendría un preacuerdo con el Betis. Dicho preacuerdo estaría supeditado a que el conjunto verdiblanco realice una gran venta. De lo contrario, el Betis no podrá hacer frente a los 10 millones de euros por temporada que se habría comprometido pagar a un Isco Alarcón que firmaría por dos campañas.

El Sevilla, dispuesto a torpedear el fichaje de Isco por el Betis

Si bien su fichaje por el club de las Trece Barras sería una petición de Manuel Pellegrini, que coincidió con él en el Málaga; en el Sevilla es Julen Lopetegui el que quiere volver a tenerle a sus órdenes. No obstante, cuestionado al respecto, Monchi señalaba recientemente: “No he escuchado a Julen decir que quiere a Isco. Ha dicho que es un buen jugador. Y si me preguntas a mí te digo que es un buen jugador. Es distinto a lo del Tecatito. Con Tecatito había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y la dirección deportiva. A Lopetegui le gusta Isco y a mí también, pero no hay nada”.