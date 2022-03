Monchi aclara el interés del Sevilla por Isco

El centrocampista de 29 años termina contrato con el Real Madrid a final de temporada. Pese a que Isco es libre para negociar con otros equipos, y aunque a Julen Lopetegui le gusta, Monchi quiso aclarar que no tiene nada con el Sevilla.

“No he escuchado a Julen decir que quiere a Isco. Ha dicho que es un buen jugador. Y si me preguntas a mí te digo que es un buen jugador. Es distinto a lo del Tecatito. Con Tecatito había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y la dirección deportiva. A Lopetegui le gusta Isco y a mí también, pero no hay nada”, dijo el de San Fernando en Muchodeporte.

Sobre la continuidad de Lopetegui, Monchi señaló: “En la única valoración que yo entraría con Lopetegui es en cuántos años más va a estar con nosotros. Cuantos más, mejor. Los años que seamos capaces de convencer a Julen van a ser años de gloria y alegría. Es la única valoración que yo hago sobre la continuidad de Julen, que ojalá nos dure mucho tiempo”.

“El otro día, cuando ganamos el derbi, escuché al campo cantar ‘Lopetegui, Lopetegui’. No hay tantos entrenadores a los que se les haya cantado su nombre y eso es por algo. Creo que el sevillismo es feliz, pero entiendo que haya gente que pueda discrepar. El trabajo de Lopetegui no es que es sobresaliente, es excelente. Ello no lo podemos obviar con todo lo que está pasando el equipo”, añadió

A falta de lo que suceda con Isco, Diego Carlos y Ocampos seguirán en el Sevilla

Por último, Monchi confirmó las renovaciones de Diego Carlos y de Lucas Ocampos: “Están renovados desde hace 14 meses. No lo hemos comunicado por razones estratégicas”.