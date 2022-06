El Real Madrid tendría un acuerdo con el futbolista del Atlético

Los equipos madrileños están cerca de romper su pacto de no agresión por un canterano. Y es que el Real Madrid estaría cerca de hacerse con Josús Fortea, lateral derecho del Cadete del Atlético.

Según MARCA, el futbolista ya tendría un acuerdo con el conjunto blanco y habría comunicado al club colchonero que no seguirá la próxima temporada en sus filas. Roto el pacto de no agresión, el Real Madrid también tendría intención de hacerse con Nacho Alameda, centrocampista y capitán del Alevín A del Atlético.

Real Madrid, Atlético y su pacto de no agresión

Semanas atrás, la cadena SER apuntaba a que Real Madrid y Atlético podrían romper su pacto de no agresión. Según Antón Meana: “La relación entre ambos clubes está peor que nunca, podría romperse el pacto de no agresión. En el Madrid, me dicen, están molestos porque el Atlético ha tocado a canteranos. Todo esto unido al no-pasillo y demás. Va a haber contactos a alta instancia. Hay gente que dice que el pacto está roto, a mi me dicen que no está roto, pero la relación está peor que nunca”.

“En el Atlético dicen que este año les han pasado la mano por la cara en la cantera. Les han ganado la liga de juveniles, se han metido para la Youth League, les han ganado en cadetes, por primera vez un Cadete B ha ganado la liga de división de honor... Yo sé que hay 8 títulos que no son habituales. La preocupación del Real Madrid es que le han pasado la mano por la cara. Hay bastantes internacionales en las inferiores del Atlético. Le podéis decir a los del pacto de no agresión que el Real Madrid se ha llevado equipos enteros de niñas del Atlético para montar el femenino. La cantera del Atlético de Madrid, este año, le ha pasado la mano por la cara”, añadía, por su parte, Miguel Martín Talavera.

El Atlético sí ha fichado futbolistas del Real Madrid

Por último, Antonio Romero constataba: “Esto del pacto de no agresión... el meollo es que durante tiempo Florentino se ha quedado con las ganas de firmar a algún futbolista del Atlético y yo me pongo en la piel del aficionado del Real Madrid y pregunto en qué beneficia ese pacto al Real Madrid. Que yo sepa, el Atlético de Madrid ha fichado a algún jugador del Real Madrid, como Marcos Llorente, que no le interesaba al Real Madrid. Ha sido un pacto caballeroso pero, si se rompe, el que tiene más que perder es el Atlético de Madrid”.