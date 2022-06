Marcelino deja claro que espera ser el sustituto de Luis Enrique en la Selección

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, si el técnico asturiano decidió no renovar con el Athletic fue, principalmente, porque espera ser el próximo seleccionador. Luis Enrique podría no seguir al frente de la Selección tras el Mundial de Catar y Marcelino García Toral sería el favorito de la Federación para tomar su relevo. Consciente de ello, ha rechazado entrenar a otros equipos.

“Aunque en la Federación son optimistas, siguen buscando un recambio. Para ellos Marcelino es una opción. Él se la juega esperando a España y rechazando a otros equipos”, señalaba el periodista Antón Meana en la SER.

Por su parte, Julio Pulido señaló: “Luis Enrique tiene la obligación de decirle a la Federación si va a seguir ya. No puede esperar porque la Federación puede perder una cantidad enorme de posibles entrenadores en estos meses”.

La salida de Luis Enrique acercaría a Marcelino a la Selección

Meses atrás, Antón Meana comentaba: “Viendo la relación fluida entre Luis Enrique y Rubiales, me sorprendería mucho que Luis Enrique se guardara la carta de su futuro hasta que termine el Mundial”. “Creo que la Federación ya sabe la decisión de Luis Enrique, y si no la sabe, la sabrá en breves”, prosiguió el periodista. “Algo ha pasado para que Luis Enrique no quiera renovar cuando se lo han ofrecido, pero no hay una ruptura personal. Eso permite a la Federación trabajar sin problema buscando un reemplazo”, concluyó.

En la misma línea que Aitor Meana, Sique Rodríguez apuntaba: “No tengo ni idea de si lo tiene decidido ya. Creo que se irá después del Mundial, pero es simple opinión. Luis Enrique, cuando se fue del Barça, una persona que trabaja con él me dijo ‘no descartes que deje el fútbol y se vaya por la bicicleta por ahí’. Es un espíritu libre, y no se mueve demasiado por el dinero. El ego lo tiene bastante cultivado y es difícil saber hacia dónde quiere encaminar su futuro”.