Trolean a Marcos Llorente con la presunta infidelidad de su prometida

El centrocampista del Atlético se ha convertido en trending topic en redes sociales. Y es que Paddy, la prometida de Marcos Llorente, perdió el anillo que el ex del Real Madrid le regaló. Afortunadamente un amigo de la pareja lo encontró y pudo devolvérselo. Pero, ¿cómo llegó el anillo hasta el conocido que ambos tienen en común. Los troles de internet, siempre dispuestos a provocar, apuntan a una posible infidelidad.

“Resumen para los que no entienden el vídeo: Me desapareció el anillo en algún lugar de Madrid (Marcos y yo tuvimos una comida y una reunión en dos sitios distintos) y tuvimos la suerte de que un conocido nuestro lo encontró en el parking del restaurante en el que habíamos estado comiendo todos juntos. No sabía de quién sería, pero vio en Instagram que era nuestro porque la fecha grabada en el anillo era la de nuestro aniversario. Avisó a Marcos y él vino a dármelo de sorpresa a un cumpleaños cuando yo ya lo daba por perdido, fue increíble de ahí mi cara”, explicó Paddy en sus redes sociales.

¿Cómo se conocieron Marcos Llorente y su prometida?

Sobre dónde nació su amor, la prometida de Marcos Llorente contaba recientemente: “Nació en el instituto, estudiábamos en el mismo y él estaba en un curso más. No le conocía, pero me dejó un libro que necesitábamos para la clase de filosofía y aquí estamos, a punto a de casarnos”.

“Es tan bueno, tan gracioso, super detallista, organizado, bromista, ordenado, responsable… y me hace unos cafés espectaculares. Lo que más me gusta es cómo me cuida”, agregó Paddy sobre el futbolista de 26 años.