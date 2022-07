Vitolo jugará en Las Palmas

Tal y como llevamos contando en LAOTRALIGA desde el pasado mes de mayo, el extremo de 32 años quería volver al conjunto canario y su deseo va a hacerse realidad. Sin sitio en el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta 2024, Vitolo recalará en Las Palmas según ha reconocido su presidente, Miguel Ángel Ramírez.

Cuestionado al respecto en Onda Cero, señalaba: “Aquí en Canarias todo el mundo lo tiene claro. La próxima semana será oficial. Va a venir a darlo todo y volveremos a verle con Viera”. Así pues, Vitolo tendrá una nueva oportunidad en Las Palmas, que era la opción preferida por su familia, tras su decepcionante paso por el Getafe. Aunque el extremo llegó al conjunto azulón como uno de sus grandes fichajes, sólo jugó 7 partidos la pasada temporada.

Junto a Vitolo podría llegar Cesc Fábregas a Las Palmas

Preguntado también por Cesc Fábregas, el presidente de Las Palmas comentaba: “He estado con Cesc este fin de semana en Barcelona. Llevamos tres semanas hablando. Cesc está convencido, pero tiene muchos pretendientes. Nosotros somos un equipo de Segunda y convencer a un campeón del mundo con nuestra economía es complicado. Deportivamente tiene claro que la Unión Deportiva es una opción. Jugamos al fútbol. Nuestro cuerpo técnico nos da un plus. Me ha dado su palabra de que estamos por encima de otro competidor de otra Liga, que da mucho más dinero, y que tiene otros condicionantes”.

Sobre la probabilidad de que Cesc Fábregas vista de amarillo la próxima temporada, Miguel Ángel Ramírez añadía: “De un 100%, las posibilidades de que venga son un 40. En las próximas 24-48 horas tendremos una respuesta. Se ha portado como un señor con nosotros y es un orgullo para nosotros”.