La indecente cantidad de dinero que se gastaron Jesé y Aurah en su boda

Nuevos detalles del enlace entre el que fuera futbolista de Las Palmas, ahora en las filas del Ankaragucu, han trascendido. Y es que, habituados al despilfarro, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz se han gastado una indecente cantidad de dinero en su boda.

Según La Provincia, el evento, que se inició en el Perchel Beach Club de David Silva, con la ceremonia, y concluyó en el Lopesan Baobab Resort, donde tuvo lugar el cena y una exhibición pirotécnica, ascendió a los 600.000 euros.

Cabe señalar que Jesé Rodríguez ha jugado durante la última temporada y media en Segunda División, donde el sueldo medio es de 283.000 euros. Aún así el delantero ha firmado grandes contratos en su carrera tanto en el Real Madrid y el PSG.

“Gracias a Dios gano dinero durmiendo”, llegó a escribir Jesé Rodríguez a su ex Melody Santana. “Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos”, añadió reaccionando a unas declaraciones de ésta.

El regalo de Jesé a Aurah Ruiz en su boda

La boda entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz contó con 150 invitados. En lo que respecta al futbolista, llegó procedente de Valencia en una avión privado. Además, Jesé regaló a Aurah Ruiz un Mercedes AMG GLE SUV valorado en 160.000 euros. Es decir, que el dinero gastado en su boda podría ascender hasta los 760.000 euros.