El entrenador de la Lazio reconoce que Luis Alberto quiere ir al Sevilla

El italiano Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, confirmó este jueves que el deseo del centrocampista español Luis Alberto es volver al Sevilla, aunque no sabe si se llegará a concretar la operación.

“Por segundo año consecutivo Luis Alberto ha manifestado su voluntad de terminar su carrera en España. Más que en España en general, en Sevilla concretamente. No puedo decirte todavía si lo tendré a principios de septiembre. Chico inteligente, gran jugador y carácter, si quiere, particular”, desveló el técnico en una entrevista con Corriere dello Sport.

Maurizio Sarri, exentrenador de Nápoles, Chelsea y Juventus, habló también durante la entrevista de su etapa en la ‘Juve’, en la que coincidió con el portugués Cristiano Ronaldo, un jugador al que le hubiera gustado entrenar en otra etapa de su carrera.

“Tengo el pesar de no haber podido entrenarlo de joven. Encontré a un jugador que se había establecido a sí mismo a través de cierto fútbol y se había convertido en un icono mundial. El equipo se tuvo que adaptar a él, no al revés. Conmigo marcó 33 goles en Liga y cuatro en Copa y en definitiva, nunca es fácil convencer a un campeón así para que cambie de rumbo”, explicó.

Además, el preparador alabó la figura del central español Raúl Albiol, con el que coincidió en Nápoles, al que tilda de como “un defensa superior”.

“En mi carrera, el que más rápido entendió lo que pedía fue Albiol, un defensa superior. En muy poco tiempo lo entendió todo, al punto que hasta pude quedarme en casa, pudo haber dirigido los entrenamientos”, comentó.

Su máximo rival en la región del Lazio es el Roma de José Mourinho, sobre el que también reflexionó: “Me gusta Mourinho. Las diferencias dependen sobre todo del punto de partida, de los orígenes. Crecí entre aficionados, gente de otro nivel, mientras que Mourinho partió del Barcelona”.

“Estoy bien aquí (Lazio), me gusta el ambiente, tengo la oportunidad de expresarme y sobre todo divertirme. Yo también he cambiado, ahora el trabajo debe darme diversión, mi sentimiento hacia el fútbol ha cambiado. Y trabajar en un club que no pertenece a un fondo sino a una familia me gusta”, sentenció.