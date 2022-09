El Sevilla ha tanteado a Roberto de Zerbi

La continuidad de Julen Lopetegui se debatió entre los dirigentes del Sevilla después de que el equipo cayera derrotado en Champions frente al Manchester City. El conjunto hispalense tentó entonces al técnico italiano Roberto de Zerbi, aunque prefirió esperar a ver si Lopetegui era capaz de cambiar la dinámica contra el Espanyol.

Y es que al Sevilla le costaría 12 millones de euros prescindir del vasco, que tiene contrato hasta 2024. Sin embargo, de haber caído a puestos de descenso, echarle hubiera costado la mitad. Según explica el periodista Nicolò Schira, tras su paso por el Shakhtar Donetsk, Roberto de Zerbi prefiere seguir probando fortuna en diferentes ligas en lugar de regresar a la italiana. Es por ello por lo que vería con buenos ojos poner rumbo al Sevilla o al Brighton, que también le ha tentado.

Al di lá delle voci circolate stamattina non ci sono stati contatti tra #Juventus e Roberto #DeZerbi. Il tecnico bresciano è uno dei candidati alla panchina del #Brighton e settimana scorsa era stato sondato dal #Sevilla. Ad entrambi i club esteri RDZ ha dato piena disponibilità — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2022

No obstante, si Roberto de Zerbi quiere recalar en el conjunto de Nervión deberá esperar. Julen Lopetegui ha cogido aire tras la victoria por 2-3 frente al Espanyol y su equipo ha ascendido al puesto decimosexto en la clasificación. No obstante el Sevilla tiene 4 puntos, los mismos que el Getafe, que sí que está en puestos de descenso. La continuidad de Lopetegui no está, ni mucho ni menos, asegurada y eso puede convertir a Roberto de Zerbi en una opción.

Las alternativas del Sevilla a Roberto de Zerbi

Además de Roberto de Zerbi, otros entrenadores que han sido relacionados con el Sevilla han sido Marcelino García Toral y Jorge Sampaoli. Este último sería la opción preferida de la directiva y el que más opciones tendría de relevar a Julen Lopetegui. Marcelino, por su parte, es el candidato de Monchi, aunque alcanzar un acuerdo con él no resultaría sencillo.