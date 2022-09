Arthur Melo podría regresar a España de la mano del Sevilla

El que fuera centrocampista del Barcelona, estuvo cerca de volver a España de la mano del Valencia. Sin embargo su elevado salario, y la irrupción de Liverpool en la puja por Arthur Melo, llevaron al brasileño a Anfield. Descontento con su rendimiento, Jürgen Klopp ha mandado al brasileño a entrenar al filial, motivo por el que la Juventus quiere poner punto y final a su cesión para que recale en otro equipo como podría ser el Sevilla.

Fichar a Arthur Melo implicaría un esfuerzo económico para el Sevilla

Y es que, según apuntan, el conjunto hispalense estaría dispuesto a ofrecer acomodo a Arthur Melo de cara al segundo tramo del campeonato. Se trata, sin duda, de una apuesta arriesgada ya que el centrocampista sólo ha disputado 13 minutos en Champions League esta temporada con el Liverpool. Por otro lado, el equipo inglés ha pagado 4,5 millones de euros por su préstamo, por lo que el Sevilla tendría que hacerse cargo de la parte proporcional del salario de Arthur Melo.

El agente del futbolista, por su parte, confía en que su representado dará la vuelta a la situación: “Llegó al Liverpool en el último día de mercado y había jugado poco la temporada pasada por decisión de Allegri y por una lesión. Es normal que las primeras semanas sean de adaptación y de recuperación de la condición física. Todos están muy contentos con él, ha renunciado a las vacaciones para quedarse en Liverpool a trabajar. Pronto estará al cien por cien”.

El Valencia no pudo pagar a Arthur Melo

Aunque se llegó a dar por hecha la llegada de Arthur Melo al Valencia, su técnico Gennaro Gattuso, cerró la puerta a esta posibilidad. “Por supuesto que me gusta, pero no podemos pagarle, y entonces es inútil darle vueltas o hacer promesas que no se pueden cumplir”, declaró en rueda de prensa.