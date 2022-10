Arturo Vidal presenció el funeral de su padre a través de Instagram

El que fuera futbolista del Barcelona, ahora en las filas del Flamengo, no pudo asistir al funeral de su padre. Y es que su equipo disputaba el partido de ida de la final de la Copa de Brasil junto al Corinthians. Aún así Arturo Vidal pudo seguir el evento a través de un directo de Instagram.

Cabe señalar que la relación de Arturo Vidal con su padre no era buena ya que éste abandonó a su madre y a sus hermanos, condenándolos a vivir en la pobreza, cuando él aún era pequeño. Aún así Arturo Vidal pudo reconciliarse con su padre en los últimos años, motivo por el que días atrás le dedicó el siguiente mensaje: “Papá hoy me faltará tu mensaje de buena suerte antes del partido, pero se que desde arriba nos estarás apoyando, ahora a ganar esta copa y la que viene, por ti y por todos quienes me apoyan día a día”.

El Flamengo de Arturo Vidal empató en el encuentro de ida de la final de la Copa de Brasil

El Corinthians y el Flamengo empataron sin goles en la ida de la final de la Copa de Brasil, disputada el pasado miércoles en el estadio Arena Neo Química de Sao Paulo entre los dos clubes más populares del país.

El Flamengo de Arturo Vidal llevó la iniciativa y dispuso de las mejores ocasiones en un partido reñido, pero no tuvo acierto de cara al gol a lo largo de los 90 minutos.

A diez minutos del final, el Corinthians reclamó un penalti por una mano involuntaria de Yuri, pero el árbitro, consultando el VAR, no lo concedió.

El futbolista chileno Arturo Vidal entró en la cancha en el minuto 69 y dispuso de un par de ocasiones en tiros lejanos.

Arturo Vidal decidió jugar la final a pesar del fallecimiento de su padre, Erasmo, que sucedió en la víspera del partido, en Santiago de Chile.