Quiere regresar a la Selección y volver a ser campeón del Mundo con España

Pedro Rodríguez, a sus 35 años, está viviendo una segunda juventud en Italia. En la Roma disputó 40 partidos y la pasada temporada, en el Lazio, alcanzó los 41 y marcó 10 goles. En el presente encuentro ha jugado 12 y ha sumado 3 tantos, por lo que no descarta volver a ser convocado con España para el Mundial, campeonato que ganó en el 2010. No obstante, Pedro Rodríguez lleva sin ir con la Selección desde 2017 y es consciente de que Luis Enrique tiene otras preferencias.

Sobre sus opciones de ir con España al Mundial, el ex de Barcelona y Chelsea señalaba en el diario AS: “Difícil, hace muchos años que no voy. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez. España tiene otra generación que lo está haciendo muy bien”.

Los objetivos de Pedro Rodríguez más allá del Mundial

Pedro Rodríguez termina contrato con la Lazio a final de temporada y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero si no renueva antes con la Lazio. Cuestionado por su futuro, el canario comentaba: “Siempre aprendes, vayas donde vayas. Vine aquí para ganar, soy ambicioso y vine aquí por eso. Sarri me dijo que quería ganar y me convenció. Acepté este importante desafío. No he hablado con el presidente, aún no es momento de hacerlo. Estamos concentrados en la temporada. Estoy bien aquí, estoy contento con el equipo. La afición es especial”.

Alejandro Balde, que no Pedro Rodríguez, podría ser la sorpresa de Luis Enrique

Definitivamente, Alejandro Balde le ha ganado el puesto a Jordi Alba en el Barcelona. Este catalán de 19 años se ha ganado la confianza de Xavi Hernández y Luis Enrique podría incluirle en su convocatoria para el Mundial de Qatar. Si bien que llamase a Alejandro Balde por primera vez para la disputa de un Mundial podría parecer una sorpresa, mayor sorpresa todavía sería que convocase a Jordi Alba o a Marcos Alonso.