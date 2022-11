Rafa Benítez se ofrece para volver

A sus 62 años, el técnico madrileño se encuentra sin equipo desde que el pasado mes de enero fuera despedido del Everton. Según se publicó, Rafa Benítez rechazó recientemente ser el relevo de Julen Lopetegui en el Sevilla ya que exigió un contrato por tres temporadas para hacerse cargo del conjunto hispalense. No obstante, el ex de Valencia y Real Madrid, entre otros equipos, ha comunicado su intención de volver a entrenar.

“En los últimos meses, he recibido varias propuestas, algunas de ellas interesantes, pero he considerado que no era el mejor momento para aceptarlas. Quiero entrenar en una Liga de primera, donde se juegue buen fútbol. Tal vez, el hecho de haber entrenado a algunos equipos de primera fila en torneos importantes limite las posibles opciones, pero siempre me han gustado los nuevos retos”, decía Rafa Benítez en una entrevista para Il Corriere dello Sport.

Rafa Benítez, abierto a volver al Valencia

Rafa Benítez también rechazó una oferta del Espanyol en verano. Al que dijo sí en su día cuando entrenaba al Tenerife fue al Valencia, algo que recordó recientemente. “La oferta del Valencia era imposible de rechazar. A pesar de lo bien que estaba en la isla, si te llega un equipo del nivel del Valencia, siendo yo un entrenador joven y con ganas de competir por títulos, no puedes decir que no. Recuerdo que cuando mi agente me preguntó cuánto quería ganar le dije que no me importaba, lo que quería era tener la posibilidad de ganar. En ese momento no sabía lo que vendría después, pero fui a Valencia con mucha ilusión”, señaló Rafa Benítez.

El técnico madrileño no descartó entonces volver a tomar las riendas del conjunto che, aunque puso condiciones para ello. “Para volver al Valencia se tienen que dar unas circunstancias. La propiedad tiene que darte unos medios acordes a los objetivos. Si no inviertes no tiene sentido”, concluyó Rafa Benítez.