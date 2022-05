Rafa Benítez de calabazas a un equipo de LaLiga

Sin equipo desde que fuera cesado por el Everton, el técnico madrileño ha declinado una oferta del Espanyol. El cuadro perico prescindió de los servicios de Vicente Moreno antes que de terminase LaLiga y busca entrenador de cara a la próxima temporada. Tras el no de Rafa Benítez, Diego Martínez, ex del Granada, parece el favorito para hacerse cargo de su banquillo.

TuttoMercatoWeb ha sido el medio que ha filtrado que Rafa Benítez ha dicho no al Espanyol. Lo que no descartaba el técnico madrileño el pasado mes de diciembre era regresar a LaLiga Santander para volver a entrenar al Valencia. “Para volver al Valencia se tienen que dar unas circunstancias. La propiedad tiene que darte unos medios acordes a los objetivos. Si no inviertes no tiene sentido”, señalaba entonces Rafa Benítez.

Rafa Benítez, no al Espanyol… ¿y sí al Valencia?

“Nosotros hemos vuelto dejando en el Dalian una estructura de cantera y además, como en el Valencia, un primer equipo rejuvenecido, cambiando todos los jugadores veteranos dando salida a jugadores de cantera, con menos nivel y que necesita tiempo para crecer, ¿por qué lo enlazo con el Valencia? Porque sufro mucho cuando veo al Valencia en la tabla clasificatoria y además tengo muy buena relación con Marcelino, con Javi Gracia y con Zigor Aranalde, segundo de Gracia, y esa vinculación que tengo con todo pues me hace sufrir porque veo que las cosas no se hacen, quizá, como la gente está esperando, que la venta de sus jugadores veteranos o de calidad permite dar entrada a gente de cantera, bajando el nivel, ya que necesitan tiempo para crecer... es una situación compleja. Nosotros hemos hecho de rejuvenecer al Dalian pero desde la propiedad se entendía esa situación, se confiaba y nos daba ese tiempo para crecer. Esa idea si la trasladas al Valencia, si vendes a los jugadores con más experiencia o a los mejores, si vendes a Ferran, a Parejo, a Rodrigo... pues el entrenador que está ahora intentará sacarle el mayor rendimiento a sus jugadores pero todo el éxito depende de tus objetivos. Si fijas bien esos objetivos, si el objetivo del Valencia es, hacer una etapa de transición, hacer crecer a estos jugadores, para más tarde meternos entre los cuatro primeros, pues estás en la línea, pero si el objetivo es estar entre los cuatro primeros cuando el equipo se ha debilitado los jóvenes necesitan tiempo”, agregó.