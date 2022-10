Los dos entrenadores que han rechazado al Sevilla

Jorge Sampaoli es el elegido para relevar a Julen Lopetegui siempre y cuando el conjunto hispalense alcance un acuerdo con el vasco para terminar su relación contractual. Y es que echar al que fuera entrenador del Real Madrid, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, costaría 12 millones de euros; la mitad si el Sevilla entra en puestos de descenso. De momento el club hispalense ya tantea técnico y ha recibido calabazas tanto de Rafa Benítez como de Marcelino García Toral.

Según la COPE, Rafa Benítez ha dicho no al Sevilla porque exigía un contrato de tres temporadas mientras que el equipo andaluz le ofrecía una o dos. Marcelino García Toral, por su parte, era la opción preferida de Monchi. No obstante, el asturiano se negó a renovar con el Athletic con la esperanza de poder relevar a Luis Enrique tras el Mundial de Qatar si éste decidiera no seguir al frente de la Selección. Por el mismo motivo, Marcelino García Toral habría dicho no al Sevilla.

Tras las calabazas de Rafa Benítez y de Marcelino, Sampaoli

Así pues, la opción número uno del Sevilla a día de hoy para relevar a Julen Lopetegui es Jorge Sampaoli. El técnico de 62 años, que dejó el conjunto hispalense tras una gran temporada para hacerse cargo de la selección argentina, podría regresar al Sánchez Pizjuán cinco años después.

Jorge Sampaoli es el candidato ideal para varios miembros del consejo y, cuestionado por el interés del Sevilla, habría contestado: “Si el Sevilla me quiere, que me llame, pues ya tiene mi número”.