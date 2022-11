Yuri Berchiche confiesa que hace mucho que no disfruta jugando al fútbol

El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche confesó que los continuos problemas físicos que ha sufrido en los dos últimos años han provocado que “hace mucho” que no disfruta jugando al fútbol, si bien confía en volver a encontrar “las mejores sensaciones” tras haber superado su última lesión.

“Soy un jugador que nunca ha estado lesionado y después de la pandemia ha venido todo de golpe. El año pasado estuve nueve meses, este un mes y medio y mentalmente no ha sido fácil”, desveló el defensa.

Yuri Berchiche admitió incluso que hubo momentos en los que le “costaba mucho” ir a Lezama a entrenar e incluso “jugar en San Mamés” cuando estaba disponible.

“Por suerte le he podido dar la vuelta poco a poco y espero que a partir de ahora pueda volver a disfrutar de lo que más me gusta”, añadió Yuri Berchiche que ha jugado los tres últimos partidos ligueros tras superar unos problemas en el talón derecho que le hicieron perderse siete jornadas.

Sobre ese contratiempo, que sufrió también el pasado curso, el lateral zurdo señaló que según le comentaron desde los servicios médicos “es una lesión un poco rara” porque “de un día para otro” cuando corría le aparecía en el momento de la pisada un “dolor muy agudo que no lo soportaba”.

“Los doctores no había visto una cosa parecida, pero ya ha pasado y no tengo ningún problema. Me falta ritmo, pero la forma la coges jugando y en eso estamos. Llevo tres partidos desde que estoy recuperado y espero que vayan a más”, destacó.

A nivel deportivo Yuri Berchiche aseguró que en el vestuario rojiblanco le dan “muchísima importancia” a los dos últimos partidos ligueros previos al parón mundialista, frente a Girona y Valladolid, para mantener al menos la sexta plaza que otorga billete europeo y acabar esta primera fase del curso “con buenas sensaciones”.

“Trataremos de ganar estos dos partidos y la eliminatoria de Copa -frente al Alzira- para irnos todos contentos de vacaciones. El viernes en Girona no será fácil. Tienen jugadores de altísimo nivel y menos puntos de los que merecen. Si queremos ganar tendremos que jugar como mínimo como en la segunda parte del Villarreal”, subrayó.

Por último, el futbolista guipuzcoano fue cuestionado sobre el nivel deportivo de los equipos españoles y aseguró que tiene la “sensación” de que en la Liga de Campeones a los equipos de LaLiga “no les da el nivel para competir” contra los mejores equipos de Inglaterra, Alemania o Italia.

“Personalmente cuando juego un partido de liga me parece que es muy difícil ganar, pero luego ves la Champions y a los equipos españoles hay algo que les falta. Quizás hoy el fútbol se basa mucho en el físico y en el ritmo y eso es lo que les falta. Ahí es donde veo la diferencia”, destacó.