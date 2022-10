El Barcelona contacta para llevarse a Nicolas Jackson gratis del Villarreal

El extremo de 21 años, con 19 partidos, tres goles y dos asistencias, se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. Aún así Nicolas Jackson termina contrato con el Villarreal al final del presente curso, algo que quiere aprovechar el Barcelona para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que, bajo esta modalidad, el conjunto azulgrana ha fichado a Eric García, Memphis Depay, Franck Kessié o Andreas Christensen en las últimas campañas. No obstante, el Barcelona no es el único equipo que tratará de llevarse gratis a Nicolas Jackson del Villarreal. Unai Emery quiere llevarse al africano junto a él al Aston Villa. De no renovar antes con el Villarreal, Nicolas Jackson será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero.

Nicolas Jackson no es el único objetivo a coste cero del Villarreal en LaLiga

Además de querer fichar a Nicolas Jackson a coste cero, el Barcelona quiere hacer lo propio con un Iñigo Martínez que también termina contrato con el Athletic a final de temporada. El central de 31 años tendría negociaciones muy avanzadas con el conjunto azulgrana, que le quiere como recambio de Gerard Piqué de cara al siguiente curso. Además, tampoco se descarta que el Barcelona pueda presentar una oferta por él al Athletic en enero. Por el que no moverá ficha el equipo catalán en el mercado invernal es por Nicolas Jackson, que terminará la temporada en el Villarreal.