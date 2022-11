No estará en el Mundial: “Iré a Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos”

La cantante Dua Lipa ha desmentido que vaya a participar en la ceremonia inaugural del Mundial. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha instado a Qatar a cumplir con todos los derechos humanos que prometió para albergar el torneo. A diferencia de Dua Lipa, Shakira, exmujer de Piqué, sí cantará durante la ceremonia inaugural.

Respecto a su ausencia, la cantante inglesa Dua Lipa señalaba en redes sociales: “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.

Dua Lipa no estará en el Mundial de Qatar, Shakira sí

Shakira actuará en Qatar en el que será su cuarto Mundial. La cantante colombiana se estrenó en Alemania 2006 y en Sudáfica 2010, torneo en el que conoció a Gerard Piqué, puso con su ‘Waka Waka’ la melodía al evento.

Al igual que sucediera en el Mundial de Alemania, Shakira actuó en la final del Mundial de Brasil. “Tengo una profunda relación con el fútbol, por motivos obvios, y entiendo perfectamente lo que el Mundial significa para muchas personas, incluido para mí. Estoy muy agradecida por la oportunidad de presentarme en la ceremonia de clausura del Mundial de este año, en Brasil. Los hinchas abrazaron esa música de forma increíble. No veo el momento de cantarla para ellos”, dijo por aquel entonces.

Ahora Shakira vivirá en Qatar su cuarto Mundial. Junto a ella actuarán en la ceremonia inaugural: J Balvin, Nora Fatehi, Black Eyed Peas y BTS.