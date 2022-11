El jugador que no estará con España en el Mundial porque se ha negado a ser suplente

La prelista de Luis Enrique para el Mundial dio mucho que hablar. El seleccionador asturiano premió el buen hacer de Kepa con el Chelsea incluyéndole en ella. Con él; y con Robert Sánchez y David Raya, que sí estarán en Qatar con España, fueron tres los guardametas de la Premier League que colaron sus nombres en la prelista de Luis Enrique. El que no lo hizo fue David De Gea, del Manchester United, que se habría negado a ser suplente en la Selección.

Así lo reveló Antón Meana en Carrusel Deportivo al hacer campaña para que Sergio Ramos fuera convocado con España. “Sergio Ramos no tiene ningún problema en ir a la Selección con el rol que Luis Enrique le quiera dar, David de Gea no quiere ir porque no quiere ser suplente. Ese cambio de Sergio Ramos es el que le demandaba Luis Enrique y, por tanto, debería ir”, manifestó el periodista.

Cabe señalar que Antón Meana fue quien avanzó que, entre los 26 convocados de Luis Enrique para el Mundial, no estaría Borja Iglesias, algo que ha sorprendido a muchos. “Creo que no va a llevar a 26 y que Borja Iglesias no va a ir. Su prueba no le gustó mucho ni tampoco le aprovechó mucho. Que vaya Borja al Mundial me parecería una sorpresa”, señaló sobre el delantero del Betis.

De Gea no quiere ser el suplente de Unai Simón en el Mundial

Cabe señalar que David De Gea no es titular con España desde el 13 de octubre de 2020. El guardameta del Manchester United dejó de ser convocado con la Selección el 14 de noviembre de 2021. Actualmente, el meta que goza de la confianza de Luis Enrique, y que será titular en el Mundial, es Unai Simón, del Athletic.