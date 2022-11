Messi ya avisó que no sería el Mundial de Argentina… ¡ni el de España!

Pese a que ha anotado un gol en el estreno de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, la selección capitaneada por Leo Messi ha caído derrotada 1-2 frente a Arabia Saudí. El delantero del PSG ya avisó que la albiceleste no era una de las favoritas para el torneo. Tampoco la España de Luis Enrique pese al aprecio que siente por el que fuera su entrenador en el Barcelona.

“Hoy en día los candidatos son los grandes seleccionados como Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra y España. Pero si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son los grandes candidatos para este Mundial”, dijo Leo Messi dejando fuera a Argentina antes de viajar a Qatar.

“Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos. Siempre somos los mejores, los candidatos, pero no siempre fue así. Y un Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas para ser campeón. Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros y si no estamos bien, hay muchas que estarán mejor”, justificaba el atacante.

Luis Enrique, con Argentina si no gana Esapaña

Si bien Leo Messi considera que España está un peldaño por debajo de Francia y de Brasil; Luis Enrique manifestaba reciente que si el Mundial de Qatar 2022 no lo ganaba España, quería que lo ganase Argentina. “Si no ganara España el Mundial me gustaría que lo ganara Argentina por un jugador de la talla de Leo Messi. Sería injusto que se fuera sin ganar un Mundial, aunque sinceramente creo que podría jugar otro más, el sexto por capacidad física. Pero prefiero que gane España”, explicó en su primer stream.