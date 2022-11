La respuesta de Guardiola al ser preguntado por quién quiere que gane el Mundial

El técnico del Manchester City ha recibido el premio al mejor entrenador del año que otorga la Federación Catalana de Fútbol. Durante el acto Pep Guardiola fue preguntado por quién quiere que gane el Mundial de Qatar 2022.

“Me está gustando el campeonato con buenos partidos y entrenadores valientes. España lo está haciendo muy bien, pero eso no significa que vayan a ganarlo porque en el fútbol esto no funciona así. Ojalá. Que lo gane el que mejor juegue. ¿El twitch de Luis Enrique? Me consta que se lo está pasando muy bien. Luis Enrique es así”, señalaba el catalán.

Pep Guardiola también ha confesado que su idea era dejar el Manchester City al final del presente curso, aunque finalmente ha renovado con el conjunto inglés. “Lo había hablado con mi mujer y la idea era terminar mi etapa en el City esta temporada. Pero al final me enredaron y seguiré dos años más”, admitía.

Guardiola y su posible regreso al Barcelona

Sobre una posible vuelta al Barcelona, añadía: “Nada se puede comparar con el Barcelona. Si pensara que soy imprescindible volvería, pero no lo soy. Me fui y el equipo sigue ganando. Hay un entrenador ahora con mucha capacidad (Xavi Hernández) y lo hubo en el pasado con Luis Enrique, que lo está volviendo a demostrar con España ahora. Son etapas, son procesos, y ya está y si un día nos tenemos que reencontrar, nos reencontraremos, pero de manera natural y sin forzarlo”.

Pep Guardiola, mejor entrenador catalán del año

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha sido elegido el mejor técnico catalán del año con el 61,9% por delante de Rubi, técnico del Almería, 21,4% y de Natalia Arroyo 16,7%.