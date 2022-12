Luis Enrique se arrepiente de no haber dado más minutos a este futbolista

Tras la eliminación de España frente a Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, el asturiano ha hecho autocrítica a su manera. Y es que Luis Enrique se ha mostrado muy contento de sus futbolistas, señalándose a él como único responsable. No obstante, su único resquemor ha sido no haber brindado más minutos a Pablo Sarabia, atacante del PSG, tal y como reconoció en rueda de prensa.

“Sí me queda algún resquemor a nivel personal es que hay jugadores que se han quedado sin jugar el Mundial y, sobre todo, con Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto. Lo he sacado para tirar un penalti y ha generado dos ocasiones. Me he equivocado con Sarabia en todo el Mundial. Es el único castigo que tengo, pero tengo que tomar decisiones continuamente. Posiblemente, a Sarabia le habría dado bastantes más minutos en el partido”, reconoció Luis Enrique.

Pablo Sarabia, único arrepentimiento de Luis Enrique

Luis Enrique también señaló que está “orgulloso” de su equipo. “Ha representado a la perfección mi idea futbolística y la del ‘staff’ y sólo felicitarles por cómo han competido y por su comportamiento. Felicitar a Marruecos. Bono ha estado espectacular y les deseo mucha suerte en el Mundial”, añadió.

“Estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo y no los cambiaría por ninguno otro. Es lo que he seleccionado y voy con ellos a muerte, viendo su comportamiento e interpretando que, si hay algún responsable de algo, evidentemente soy yo. Tenemos una sensación de tristeza y decepción por el apoyo de nuestra afición tan potente y no lo hemos podido devolver con el resultado. Eso es lo que nos apena”, abundó.

“Esto es el deporte. Los jugadores han hecho al cien por cien todas las indicaciones que les he dado. Las han seguido al 99,9 por ciento, porque ellos querían marcar gol y yo que buscasen situaciones podemos hacer gol. Se ha acabado. Hay que analizar el partido con tranquilidad. No tengo ni un solo reproche para este grupo de jugadores. Ha sido una concentración maravillosa”, explicó.